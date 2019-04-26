Во время первой свободной практике на Гран-при Азербайджана в Баку произошел инцидент: плохо закреплённая крышка люка дренажной системы отскочила в болид «Уильямса» и пробила днище машины.

Видео происшествия было опубликовано в официальном аккаунте Формулы-1 в «Инстаграме».

Автомобиль «Уильямса», который пилотировал Джордж Рассел, пришлось эвакуировать с места аварии. Однако во время транспортировки вновь возникли сложности: эвакуатор задел краном мост над трассой, из-за чего на болид залило технической жидкостью.

Организаторы этапа приняли решение не возобновлять свободные заезды и вместо этого проверить все люки на трассе.

Напомним, на 16:00 по московскому времени запланирована вторая практика. Завтра, 27 апреля, гонщики проведут ещё одну тренировку, а затем проедут квалификацию, которая определит их стартовые позиции в гонке. Сама гонка будет проходить в воскресенье, 28 апреля, и начнётся в 15:10.