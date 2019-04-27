Баскетбольный клуб «Зенит» дома примет казахстанскую «Астану» в матче Единой лиги ВТБ. Игра будет проходить в Санкт-Петербурге на паркете «Сибур Арены» сегодня, 27 апреля, и начнётся в 18:00 по московскому времени.

«Зенит» провёл неудачную серию игр на турнире: команда Джоана Плазы потерпела четыре поражения подряд. «Зенит» трижды проиграл на выезде — ЦСКА, УНИКСу и «Калеву», затем петербуржцы дома проиграли «Локомотиву-Кубань».

На данный момент сине-бело-голубые занимают шестую строчку турнирной таблицы, имея 39 набранных очков после 25 матчей. «Астана» опережает петербуржцев на одно очко и идёт на пятом месте.

В предыдущем матче клуб из Казахстана обыграл «Енисей», до этого дважды сыграл неудачно — проиграл ЦСКА и «Локомотиву».