Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением по поводу прыжка в пять оборотов, изучение которого начал 12-летний фигурист Максим Белявский.

На своей странице в «Инстаграме» Белявский опубликовал видео с тренировки, где исполняет пятерной тулуп на страховочной лонже. «Я думаю, что это не стоит даже считать новостью, потому что он это сделал на «удочке», — заявил Траньков, слова которого приводит Sport24. — Прыжок сделан с помощью лонжи, поэтому считать его сенсацией не стоит».

Траньков добавил, что с помощью «удочки» можно скрутить и десять оборотов, но это не значит, что прыжок когда-либо будет исполняться на соревнованиях. По мнению экс-спортсмена, аксель в 4,5 оборота будет исполнен раньше, чем пятерной прыжок.