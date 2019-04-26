Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал победу команды над «Даллас Старз» в матче второго раунде плей-офф Кубка Стэнли. Хоккеист оформил дубль и стал второй звездой дня в НХЛ.

«Мы имели пару дней выходных, — приводит слова Тарасенко официальный сайт лиги. — Нашлось время, чтобы подлечиться, отдохнуть». Игрок отметил, что команда хорошо работала на тренировках и к полуфиналу конференции подошла в отличном состоянии. «Знаем, что нас ждут очень тяжелые игры», — подчеркнул Тарасенко.

Напомним, на предыдущей стадии турнира команда Владимира Тарасенко одолела в серии «Виннипег Джетс», а «Даллас» выбил из Кубка Стэнли «Нэшвилл Предаторз». Нападающий «Старз» Александр Радулов в матче с «Сент-Луисом» результативными действиями не отметился.