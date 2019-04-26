Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду в дуэте с Сергеем Мозговым, рассказала, почему им не надоедает фигурное катание.

Попова призналась, что они с Мозговым — фанатики своего дела. «Нам прикольно всем этим заниматься, узнавать что-то новое», — сказала спортсменка, слова которой приводит News.ru. Попова отметила, что одним из самых интересных моментов в их виде спорта является придумывание новой программы. Фигуристке нравится пробовать что-то новое, создавать отрывки программы, а затем собрать всё воедино. По мнению Поповой, это интереснее, чем отдых на море.

Напомним, ранее Попова рассказала, что мешает им с партнёром Сергеем Мозговым занимать самые высокие места. Спортсменка объяснила, что они с Мозговым являются очень молодой парой — и по возрасту, и по скатанности.