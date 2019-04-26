Британский автогонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал инцидент с болидом пилота «Уильямс» Джорджа Рассела, из-за которого первая часть свободной практики Гран-При Азербайджана была отменена.

Об этом Хэмилтон написал в своем «Твиттере»: «Как можно было не проверить люки и не закрепить их?! Что ж, будет дополнительное время посмотреть «Игру престолов»».

Напомним, пилот «Уильямса» Джордж Расселл повредил машину, когда наехал на неправильно закрепленный дренажный люк. Болид был сильно поврежден, а также трассу залило технической жидкостью во время его эвакуации, поэтому организаторы решили не продолжать первую часть свободных заездов.

Начало второй сессии свободной практики Гран-При Азербайджана назначено на 16:00 по московскому времени.