Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Крыльями Советов».

Семак отметил, что на данном этапе чемпионата каждая команда имеет сумасшедшую мотивацию. «Будет она и у нас, и у «Крыльев». Место в таблице роли не играет», — сказал тренер на предматчевой пресс-конференции. Семак добавил, что ожидает тяжелый матч.

Напомним, «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» в воскресенье, 28 апреля. Игра будет проходить в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», стартовый свисток прозвучит в 16:30.

На данный момент команда Семака уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на восемь очков. В предыдущем матче «Зенит» на своём поле обыграл московское «Динамо». «Крылья Советов» идут на 13-м месте: команда выиграла 8 матчей из 25.

Также Семак рассказал, по какому принципу формирует стартовый состав команды.