Президент Российского футбольного союза Александр Дюков стал членом Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, который был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Этот государственный орган был учрежден в 2012 году. Сейчас в его состав входят 42 человека.

На протяжении одиннадцати лет Александр Дюков работал в структуре руководства санкт-петербургского «Зенита». С 2008 по 2017 год он являлся президентом клуба, а с 2017 по начало 2019 возглавлял совет директоров. Покинул команду Дюков ради должности президента РФС: в феврале он был избран главой союза, будучи единственной зарегистрированной кандидатурой. Помимо РФС Александр Дюков также возглавляет ОАО «Газпром-Нефть».