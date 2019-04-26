Российская команда во главе со скипом Алиной Ковалевой уступила команде из Швейцарии в матче группового этапа финального турнира серии «Большого шлема». Турнир Champions Cup проходит в Саскатуне (Канада).

Команды представляют групп С, встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу швейцарок. Скипом швейцарской команды является Сильвана Тиринзони.

Четвёрка Ковалёвой провела четыре встречи в рамках группового этапа турнира: дважды россиянки одержали победы и дважды потерпели поражения. Помимо Ковалёвой, в состав команды входят Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.

Ранее сообщалось, что команда Ковалёвой одержала победу над хозяйками турнира.