Аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси принял решение остаться в родном клубе после разговора с Тито Вилановой за неделю до смерти тренера. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Подробности этого случая рассказал СМИ бывший тренер «сине-гранатовых» и помощник Вилановы Жорди Роура. «В то время Месси не был уверен в своём будущем в „Барселоне“. Я знаю, что они встретились и говорили несколько часов. Не знаю, о чём именно они говорили, но Лионель решил остаться в «Барселоне». Он изменил своё отношение и увидел то, чего не видел чётко», — заявил экс-наставник каталонского клуба.

Тито Виланова скончался от рака слюнных желез 25 апреля 2014 года. Ему было 45 лет. Вместе с «Барселоной» он выиграл чемпионат Испании в сезоне-2012/13. Именно Виланова стал одним из первых тренеров Месси в академии и раскрыл талант великого футболиста.