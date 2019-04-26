Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный под седьмым номером, вышел в полуфинал турнира ATP в Барселоне. Спортсмен одержал победу над представителем Чили Николасом Джарри. Игра завершилась в двух сетах со счётом 6:3. 6:4.

Продолжительность поединка составила 1 час 25 минут, за это время Медведев пять раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал два из восьми брейк-пойнтов. на счету Джарри одна двойная ошибка, ни одного эйса и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований Медведеву предстоит поспорить либо с испанцем Роберто Карбальес-Баэной, либо с японцем Кеем Нисикори.

Турнир в Барселоне будет продолжаться до 28 апреля, его действующим чемпионом является Рафаэль Надаль.