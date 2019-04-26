В Нью-Йорке стартовал первый матч серии плей-офф четвертьфинала Кубка Стэнли между местной командой «Нью-Йорк Айлендерс» и «Каролиной Харрикейнс». Игра проходит на арене «Барклейс-центр».

В регулярном чемпионате НХЛ команды сыграли между собой четыре матча, в трех из них верх одержали представители «Айлендерс». По итогам чемпионата хоккеисты из Нью-Йорка стали четвертыми, «Каролина» финишировала на седьмом месте.

В предыдущем раунде плей-офф «Каролина» в семи матчах выбила «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова. После двух проигранных матчей на старте «Каролина» воспряла духом и выиграла серию. «Айлендерс» в четырех матчах обыграли «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, так что у них было больше времени на подготовку к четвертьфиналу.

Победитель пары «Айлендерс» — «Каролина» выйдет на сильнейший клуб из дуэта «Бостон» — «Коламбус«.