Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подвёл итоги сезона в КХЛ. Обладателем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, в финале выигравший серию у омского «Авангарда».

«С каждым годом уровень КХЛ становится всё выше и это очень радует», — заявил Третьяк, слова которого приводит официальный сайт лиги. Специалист отметил, что состав участвующих команд на следующий сезон останется прежним.

Кроме того, Третьяк выразил надежду, что сборная России сможет одержать победу на предстоящем чемпионате мира.

Напомним, следующий регулярный чемпионат начнётся 1 сентября 2019 года и продлится до 27 февраля 2020. Стадия плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. Структура календаря останется неизменной: команды проведут по 62 матча и сделают паузы на Евротур, которые будут составлять по шесть дней на каждый этап.