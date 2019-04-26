Московский футбольный клуб ЦСКА предложил полузащитнику Алану Дзагоеву новый контракт, согласно которому его зарплата уменьшится примерно в 18 раз. Об этом сообщает портал «Чемпионат.com».

По новому контракту зарплата Дзагоева будет составлять 10 тысяч евро в месяц. Это стартовая цифра, по информации СМИ, она может быть увеличена в процессе переговоров клуба с агентом. Дзагоев больше склоняется к тому, чтобы остаться в ЦСКА. Сейчас его зарплата составляет около 2,2 миллионов евро в год.

Сейчас игрок проходит период восстановления от травмы крестообразной связки правого колена. Её он получил в межсезонье во время товарищеского матча с испанской «Картахеной» на одном из тренировочных сборов. Срок восстановления от подобных травм доходит до года.