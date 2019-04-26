Российская фигуристка Александра Трусова поделилась мнением о возможности исполнения пятерных прыжков.

«Думаю, пятерной прыжок прыгнуть реально», — сказала Трусова в интервью Марии Командной. Однако фигуристка отметила, что пока не намерена разучивать прыжки в пять оборотов, поскольку ещё не владеет тройным акселем и четверным риттбергером. Трусова рассчитывает выучить аксель к началу следующего сезона. «Мне он очень нужен, потому что четверные в короткой запрещены», — пояснила спортсменка.

Напомним, накануне стало известно, что 12-летний фигурист из ЦСКА Максим Белявский начал разучивать прыжок в пять оборотов. Спортсмен прыгнул пятерной тулуп с помощью страховочной лонжи, из-за чего получил множество критических отзывов от экспертов.