В Санкт-Петербурге состоится Кубок Европы по синхронному плаванию. Турнир будет проходить в Центре водных видов спорта «Невская волна» в период с 10 по 12 мая.

В соревновании примут участие национальные команды из семнадцати стран: Австрии, Белоруссии, Хорватии, Италии, Лихтенштейна, Турции, Сан-Марино, Португалии, Нидерландов, Израиля, Греции, Германии, Великобритании, Финляндии, Испании, Сербии и России.

Турнир станет отборочным для участия в Олимпийских играх 2020 года, которые будут проходить в японском Токио.

В программу Олимпийских игр входят групповые соревнования и дуэт, однако на Кубке Европы также будут разыграны награды и в других видах программы. В частности, спортсмены выступят в соревнованиях смешанных дуэтов