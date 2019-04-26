Британский боксёр Кэш Али получил дисквалификацию на срок шесть месяцев за то, что укусил соперника во время поединка. Инцидент произошёл в марте 2019 года.

В ходе пятого раунда боя с Дэвидом Прайсом Али укусил своего соперника в живот. Помимо отстранения, Али обязали выплатить штраф в размере 13 тысяч долларов. Как сообщает CNN, эти средства будут направлены на благотворительность.

После инцидента Али принёс извинение как Прайсу, так и болельщикам. Свою выходку боксёр объяснил тем, что переволновался во время боя и не смог держать себя под контролем. Спортсмен отметил, что произошедшее стало для него хорошим уроком.

Кроме того, Али встретился с Прайсом вне ринга, боксеры обсудили ситуацию.