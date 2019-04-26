Инициативная группа Федерации биатлона Татарстана обратилась к президенту Союза биатлонистов России (СБР) Владимиру Драчеву с просьбой поддержать их выход их состава Федерации, общей с лыжными гонками.

С 2011 года биатлон и лыжные гонки в Татарстане существуют под эгидой одной организации. 13 апреля состоялось учредительное собрание новой организации, однако на данный момент она ещё не получила республиканскую аккредитацию.

Обратившаяся к Драчёву инициативная группа посетовала на то, что руководство единой федерации практически не занимается развитием биатлона и сосредотачивает всё внимание на лыжных гонках. «Более того, ещё летом 2018 года было заявлено желание официально отказаться от биатлонного направления». — сказал Ильдар Нугманов, избранный главой новой биатлонной организации.