Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас, в феврале завершивший карьеру игрока, вернулся в казанский клуб, войдя в селекционный отдел «Рубина». Навас играл в Казане с 2009 года, став чемпионом России, выиграв Кубок страны.

Вместе с Навасом скаутский отдел «Рубина» пополнил Рубен Пулидо — воспитанник «Реала», ранее игравший в Испании и Греции.

По словам Пулидо, в обязанности испанцев будет входить селекционная работа — искать игроков по параметрам, которые задает клуб. Пулидо рассказал, приоритет в селекции будет направлен на европейский и российский рынки с учетом огромного опыта Сесара Наваса.

Пулидо признался, что в бытность карьеры футболиста сам мог оказаться в российском чемпионате, поэтому эта лига ему интересна.