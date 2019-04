Канадская фигуристка Меган Дюамель, выступавшая в паре с Эриком Редфордом, сообщила о свой беременности.

33-летняя спортсменка рассказала об этом на своей странице в «Твиттере». «Немного трудно скрыть это, когда живешь в платье для фигурного катания», — написала Дюамель.

It is going to be a bit hard to hide this when you live in a figure skating dress …. 🤰 @brunomarcotte pic.twitter.com/ZD7WBXTCwh

— Meagan Duhamel (@mhjd_85) April 26, 2019