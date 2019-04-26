Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что следить за активностью спортсменов в социальных сетях.

Специалист отметила, что часто заходит в «Инстагарм», а также проверяет, когда лыжники последний раз были он-лайн в WhatsApp. » Если я понимаю, что человек, будучи участником чемпионата мира, за два часа до гонки был в WhatsApp, это наталкивает меня на определенные размышления», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Вяльбе пояснила, что не запрещает спортсменам пользоваться социальными сетями, однако считает, что есть время, когда нужно сконцентрироваться на своём деле, а не на интернете. «Не нужно думать, что я монстр, который требует все закрыть», — подчеркнула глава ФЛГР.

Ранее ФЛГР оценила выступление сборной России в минувшем сезоне и признала результаты удовлетворительными.