Футбольный клуб «Зенит» получил премию «Лига Fair Play» перед началом матча с «Динамо», который прошёл в рамках 24-го тура чемпионата России.

В марте игроки петербургской команды продемонстрировали самые высокие показатели по системе Fair Play среди всех клубов Премьер-Лиги. Памятный трофей из рук учредителей получил капитан «Зенита» Бранислав Иванович.

Напомним, «Зенит» обыграл «Динамо» со счётом 2:0, забитыми голами отметились Артём Дзюба и Сердар Азмун. Команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайших преследователей на восемь очков.

В следующем туре сине-бело-голубые на своей арене примут самарские «Крылья Советов», игра пройдет 28 апреля и начнётся в 16:30.