Бывший форвард СКА, а ныне нападающий«Флориды» Евгений Дадонов признался, что очень высокого мнения об игре нападающего «Тампы» Никиты Кучерова.

Дадонов сказал, что его поражает статистика Кучерова. Предполагает, что он много работает, поэтому и превратился из игрока, который выбран в конце второго раунда, в лучшего бомбардира лиги.

Очень рад и горд, что он русский! Я бы отдал приз MVP сезона только ему. Для меня он – номер один, – приводит слова Дадонова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Дадонов и Кучеров сыграют за сборную России на чемпионате мира в Словакии. Турнир стартует 10 мая и продлится до 26-го числа.