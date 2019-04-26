Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович ответил на вопрос, заинтересована ли команда в возвращении защитника Богдана Киселевича. В текущем сезоне Киселевич выступал в НХЛ за «Виннипег Джетс» и «Флоиду Пантерз».

Также Есмантович прокомментировал и интерес с защитнику «Торонто Мэйпл Лифс» Игорю Ожиганову. «Киселевич и Ожиганов возвращаются в КХЛ, — сказал специалист, слова которого приводит «Чемпионат». — Могу сказать сухо и точно: ЦСКА проявляет интерес к Богдану Киселевичу». При этом Есмантович отметил, что и другие клубы заинтересованы в Киселевиче, так как он является свободным агентом.

Напомним, в нынешнем сезоне Киселевич провёл 32 игры в составе «Флориды» и набрал 8 (8+0) очков. После обмена в «Виннипег» хоккеист не выходил на лёд.

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв вызвал Киселевича в команду после вылета «Виннипега» из Кубка Стэнли.