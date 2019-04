В Баку проходит четвертый этап Гран-при Формулы-1. Вторая свободная практика была прервана из-за аварии с участием российского гонщика Даниила Квята.

Во время прохождения седьмого поворота заднюю часть болида «Торо Россо» занесло, машина задела отбойник задним и передним колесом. В результате этого подвески с левой стороны оказались повреждены.

20 minutes to go in FP2

But that's @kvyatofficial done for the day 😐#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/OdL9779pnT

— Formula 1 (@F1) April 26, 2019