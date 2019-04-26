В Баку проходит четвертый этап Гран-при Формулы-1. Вторая свободная практика была прервана из-за аварии с участием российского гонщика Даниила Квята.

Во время прохождения седьмого поворота заднюю часть болида «Торо Россо» занесло, машина задела отбойник задним и передним колесом. В результате этого подвески с левой стороны оказались повреждены.

Примечательно, что Квят пропустил первую часть тренировки, так как у него возникли проблемы с рулевым управлением.

Напомним, первая свободная практика также была остановлена: пилот «Уильямса» Джордж Рассел на ехал на крышку дренажного люка, которая оказалась плохо закреплена. Крышка отскочила и пробила днище болида, а тренировка был закончена досрочно. Организаторы этапа приняли решение не продолжать заезды и проверить все люки на трассе.