Олимпийская чемпионка Алина Загитова встретиться со слепой девочкой Снежаной Черепановой и исполнит ее мечту — встретиться с фигуристкой. Событие произойдет 21 апреля.

Девочка Снежана оказалась одним из гостей Андрея Малахова в одноименной программе, выходящей на телеканале «Россия».

Малахов сказал девочке заветные слова: «Ты мечтаешь о встрече с Алиной Загитовой. Мы созвонились с ней — она находится в Канаде. В воскресенье в Пасху она готова с тобой встретиться и даже провести небольшое пробное занятие на катке вместе. Твоя мечта осуществиться», — сказал Малахов.

Недавно Загитова показала свою олимпийскую программу, выступив на шоу Этери Тутберидзе в Краснодаре.