Фигурное катание — вид спорта, сочетающий в себе сложнейшие технические элементы и искусство. Одна из задач хореографа — продумать программу так, чтобы прыжки гармонично вписались в историю, которую спортсмен рассказывает на льду. Nevasport вспоминает самые безумные элементы, исполняемые фигуристами.

Четверной аксель

Четверной аксель — прыжок, который на официальных соревнованиях не покорился ещё ни одному спортсмену: зафиксировать его исполнение пока так и не удалось. Его сложность заключается в том, что по факту прыжок является не четверным: в нём 4,5 оборота — такова особенность акселя. Российский фигурист Артур Дмитриев уже не первый год учит прыжок и идёт на риск, пробуя выполнить его на турнирах.

Вращения с высокой амплитудой

Вращения с высокой амплитудой — фирменный элемент Марии Петровой и Алексея Тихонова, который они исполняют во время ледовых шоу. Фигурист держит партнёршу за ногу и буквально раскручивает вокруг себя, в то время как зрители в зале зажмуриваются от страха.

Сальто

Сальто на коньках — ещё один элемент, исполняемых на шоу, а не в соревновательных программах. Самый известный исполнитель трюка — Евгений Кузнецов, принимающий активное участие в проектах Ильи Авербуха. Ни одно шоу, в котором выступает Кузнецов, не обходится без традиционного и любимого зрителями трюка.

Каскад из множества прыжков

Юная звезда из группы Этери Тутберидзе Александра Трусова периодически шокирует болельщиков видеозаписями с тренировки. Например, один раз фигуристка показала, как исполняет каскад из пяти прыжков: одного четверного и трёх тройных. На соревнованиях такого, конечно, не увидишь, но и в тренировочном варианте это выглядит впечатляюще.

Пятерной тулуп

В свете последних событий нельзя не упомянуть и о пятерном тулупе, который начал разучивать 12-летний Максим Белявский. Пока что фигурист делает элемент на удочке, а эксперты сомневаются, что в ближайшие годы кто-нибудь сможет скрутить 5 оборотов без страховки. Но и четверные у девочек когда-то казались недосягаемыми.