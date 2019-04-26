Российская фигуристка чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова спела национальный гимн России. Событие произошло во время церемонии награждения призеров IX Зимней Спартакиады учащихся России 2019 года.

Выступление Самодуровой было выложено в инстаграме Министерства спорта России. «Браво, Софья!», — говорится в соцсети.

О том, что Самодурова поет, она объявила 10 марта на торжественном праздновании 50-летнего юбилея тренерской деятельности Тамары Москвиной и Алексея Мишина. Самодурова спела куплет песни Селин Дион «All By Myself», на оставшиеся куплеты фигуристка скатала показательный номер.