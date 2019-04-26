Восходящая звезда группы Этери Тутберидзе 13-летняя россиянка Камила Валиева выучила четверной прыжок. На тренировке фигуристка исполнила каскад четверной тулуп + тройной тулуп.

Событие произошло в день рождения Валиевой — фигуристке исполнилось тринадцать лет. Получается, главный подарок подопечная Тутберидзе сделала самой себе.

С наступлением тринадцатилетия Валиева переходит в юниорскую категорию и может выступать на международных соревнованиях. Фигуристка считается главным талантом российского фигурного катания — ей предвосхищают великую карьеру в мировом фигурном катании.

Валиева начинала свою карьеру в Казани, а в 2012 переехала в Москву.