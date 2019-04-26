На очередном заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС были рассмотрены инциденты, произошедшие на играх 25-го тура РПЛ.

На матче «Зенит» — «Динамо» постарались болельщики. Фанаты «Зенита» с виража кричал о выносе и мусора, использовав при этом матч. Болельщики из Москвы вспомнили кричалку «Раз-два-три — Зенитушка дави», переиначив ее на оскорбляющий соперника лад.

Были утверждены и другие штрафы тура в РПЛ. Наставник Юрий Семин оштрафован на 30 тысяч за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи в матче с «Ростовом».

Оштрафованы также ЦСКА, «Рубин» и «Уфа». Но если армейцы, как и «Зенит» заплатят 100 тысяч рублей, то «Рубин» выплатил в два раза меньше, а «Уфа» выплатит 40 тысяч.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин получил штраф в размере 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи во время выездной игры с «Ростовом».