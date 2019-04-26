Экс-форвард СКА, а ныне нападающий «Флориды» Евгений Дадонов поведал о своих мечтах и рассказал о ситуации с вероятным продлением соглашения с клубом НХЛ.

Дадонов недавно исполнилось 30 лет и он высказал о своей мечте — сыграть на Олимпиаде.

«Буду стараться — не знаю, получится или нет. Важно, чтобы здоровье позволило», — приводит слова Дадонова «Спорт-Экспресс».

Также нападающий рассказал о своем будущем. Через год у него оканчивается контракт с «Флоридой». Дадонов рассказал, что у него не было разговоров о продлении с клубом. На данном этапе, российский хоккеист не думает на эту тему, а будет думать, когда поступит предложение.

Напомним, что Дадонов провел хороший сезон в НХЛ. На старте чемпионата НХЛ у него было 17 очков в 15 играх сезона и он приблизился рекорда Павла Буре сезона 1999/2000.