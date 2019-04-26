Стали известны сроки восстановления итальянского полузащитника Клаудио Маркизио, который не играет уже несколько месяцев. Недавно итальянец перенес операцию на колене и теперь пропустит около полугода.

По оценкам медицинского штаба, заключение которого приводит официальный сайт «Зенита», срок реабилитации футболиста составит от 4 до 6 месяцев.

Напомним, что 33-летний Маркизио перебрался в «Зенит» как свободный агент уже после закрытия трансферного окна — в сентябре прошлого года. За это время он сыграл 15 матчей и забил два мяча. После паузы в чемпионате Маркизио ни разу не выходил на поле в матчах РПЛ, сыграв шесть минут в игре Лиги Европы против «Фенербахче».