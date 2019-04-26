Инсайдер и комментатор Нобель Арустамян рассказал, что в следующем сезоне московское «Динамо» будет комплектоваться более качественными игроками, поскольку в межсезонье у клуба планирует увеличение бюджета.

Размер финансирования позволит «Динамо» подписать более сильных футболистов, но конкретных имен пока не называется. По словам Арустамяна, «Динамо» сначала нужно завершить сезон, а потом уже заниматься переходами. К первом июнскому сбору у тренера, по словам, комментатора и инсайдера, должен быть новый состав.

Арустамян озвучил, на каком месте будет «Динамо» по бюджету — финансирование будет среди самых высоких в РПЛ в будущем сезоне. Он будет уступать «Зениту», «Спартаку» и «Локомотива» и будет где-то на уровне ЦСКА.