Нападающий «ПСЖ» Неймар не сыграет в трех следующих матчах своего клуба в еврокубках. Бразильцу аукнулось его поведение после матча с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Чемпионов, когда он публично оскорбил официальны лиц той встречи.

«Это позор! Четыре человека, ничего не понимающие в футболе, смотрят эпизод в замедленном движении у телевизора», — написал Неймар в инстаграме после вылета «ПСЖ» из Лиги Чемпионов.

Тогда в первой игре «ПСЖ» победил на «Олд Траффорд» со счетом 2:0, а в ответном матче «Манчестер» выигрывал в гостях 2:1 и был назначен спорный пенальти рефери Дамиром Скоминой. Судья отправился смотреть VAR, после чего не поменял свое решение. Удар Решворд с точки принес МЮ место в четвертьфинале Лиги Чемпионов.