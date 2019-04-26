Серебряный призер Олимпийских игр 2002 Илья Авербух не стал отрицать, что скоро может снова начать сотрудничество с Евгенией Медведевой.

В ходе лекции в МГПУ Авербурх попросил потерпеть — совсем скоро мы все узнаем. По словам бывшего танцора, если он не говорит «нет», значит, есть определенный инсайд. Все витает в воздухе и скоро станет известно. Авербух вспомнил, что когда они работали с Медведевой, то это был успешный опыт. Илья работал с Медведевой, когда она еще не была известна.

«Считаю, что вместе мы должны быть и в моменты побед, и в моменты, когда сложная история. Поддерживать друг друга — это нормально. Поэтому — вполне возможно», — сказал Авербух.

Напомним, что в интервью Nevasport Илья Авербух намекнул о будущем сотрудничестве с Евгенией Медведевой.