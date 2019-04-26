Нынешний главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев летом может возглавить «Ахмат». По информации «Чемпионата», это случится с большой вероятностью, если из грозненского клуба уйдет Рашид Рахимов.

Месяц назад Адиев подал в отставку с поста главного тренера «Анжи» после крупного поражения от «Краснодара», однако руководство клуба ее не приняло. Специалиста убедили доработать до конца текущий сезон.

Рахимов же снова возглавил «Ахмата» в начале сентября 2018 года, подписав с клубом двухлетнее соглашение. Рашид ранее уже возглавлял бывший «Терек» с 2013 по 2017 год.

«Ахмат» с 34 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Анжи» на 15-м месте с 19 очками. До конца чемпионата России осталось пять туров.