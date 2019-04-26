Бывший фигурист Максим Ковтун, объявивший о завершении карьеры три дня назад, не стал отрицать, что в будущем может снова начать выступать.

Ковтун отметил, что уже давно понял: зарекаться не нужно. Вернется, если захочет. Как отметил Максим Павлович, это решение, которое он принял сейчас, — оно осознанное. Но на 200% ничего не отрицает.

В эфире «Матча» Ковтун рассказал о планах на будущее: в приоритете учеба — ближайшее время посвятит этому. Ковтун учится на тренера. Планирует и мастер-классы — уже запланированы в Кисловодске и Краснодаре. Ковтун заметил, что хочет найти себя в тренерской деятельности.