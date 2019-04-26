Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров выразил свое мнение о попытке выполнить прыжок в пять оборотов российского фигуриста Максима Белявского, который он сделал со страховкой.

Костомаров сказал, что Максим молодец. Это техничный спортсмен, которого Костомаров помнит по «Ледниковому периоду». О его реальных перспективах, по словам Костомарова, можно будет говорить только тогда, когда выполнит тулуп без страховки.

Также Костомаров не согласился с мнением, что пятерные прыжки приведут к повышению травматизма в фигурном катании. По словам Костомарова, риск для здоровья надуман.

«Ну вот кирпич на голову может вам упасть. Давайте тогда дома сидеть! Это профессиональный спорт, к чему эти сопли? В спорте высших достижений всегда были и будут травмы», цитирует Костомарова «Бизнес Онлайн».

Костомаров отметил, что кто хочет двигаться вперед — должен идти на риск.