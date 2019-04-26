Олимпийская сборная России сыграла свой дебютный матч на международном турнире в Петербурге. Под руководством Олега Браташа россияне нанесли крупное поражение сборной Норвегии моложе 25 лет со счётом 7:1.

Счет открыл форвард СКА Андрей Кузьменко, который в третьем периоде оформил дубль. Также отличались другие питерцы Святослав Гребенщиков и Михаил Мальцев. Также отличились Никита Михайлов, Артем Швец-Роговой и Григорий Денисенко.

Отметим, что Кузьменко выступает на этом турнире в одном звене с другими игроками СКА — Андрей Алтыбармакяном и Михаилом Мальцевым.