Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов поведал о своем самочувствии. Хоккеист примет участие в чемпионате мира в Словакии в составе сборной России.

«Здоров ли я? Да, русская машина никогда не ломается», — приводит слова хоккеиста в твиттере журналист Washington Post Изабель Хуршудян.

В текущем сезоне 26-летний россиянин сыграл в 76 встречах регулярного чемпионата. В его активе 21 шайба и 51 результативная передача при показателе полезности «+7». В Кубке Стэнли Кузнецов набрал шесть очков в семи матчах с показателем полезности «-1».

Его «Вашингтон» не смог пробиться во второй раунд плей-офф НХЛ, проиграв в семи матчах «Каролине». Чемпионат мира по хоккею пройдет в Братиславе с 10-го по 26-го мая.