Теннисист из Японии Кей Нисикори поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала турнира в Барселоне, с которым он сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. В четвертьфинале японец переиграл испанца Роберто Кабальесой Баэун — 6:4, 7:5.

По словам Нисикори, Медведев — определенно крутой игрок. Нисикори считает, что у него хорошая подача, при этом Даниил хорошо двигается для своего роста.

«Для победы над ним я должен буду показать свой лучший теннис», — приводит слова Нисикори официальный сайт АТ

О своем матче с испанцев Нисикори сказал, что это была хорошая, «близкая» игра. Второй сэт был очень насыщенным, можно было выиграть раньше, но Нисикори этим не воспользовался.

Напомним, Медведев стал первым полуфиналистом турнира. Спортсмен одержал победу над представителем Чили Николасом Джарри. Игра завершилась в двух сетах со счётом 6:3. 6:4.