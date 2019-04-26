Россиянка Маргарита Гаспарян пробилась в полуфинал грунтовых соревнований категории International в Стамбуле. В четвертьфинальном матче двух россиянок Гаспарян двух сетах выиграла у соотечественницы Вероники Кудерметовой со счетом 7:5, 6:4.

Матч россиянок длился 1 час 37 минут. В активе Гаспарян шесть двойных ошибок и восемь реализованных брейков из 14. Кудерметова сделала одну двойную ошибку и семь брейк-поинтов. Эйсов россиянки не делали.

За выход в финал соревнований на грунтовом покрытии Гаспарян сыграет с хорватской спортсменкой Петрой Мартич, посеянной под шестым номером.

В прошлом году победительницей турнира в Турции стала француженка Полин Пармантье, обыгравшая в финале словенскую теннисистку Полону Херцог — 6:4, 3:6, 6:3.