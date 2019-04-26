В субботу «Зенит» сыграет свой заключительный матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, с «Астаной». Своими ожиданиями от матча, победа в котором принесет петербуржцам пятое место, поделился главный тренер «Зенита» Жоан Плаза.

Плаза сказал, что в первую очередь, команда должна выложиться на сто процентов с самого начала игры. Это была сложная «регулярка» проблемного сезона, но нужно отдаться этой игре. Плаза отметил, что «Зенит» хорошо подготовился к матчу, но будет сложный матч, поскольку «Астана» серьезный соперник и может доставить проблемы.

«Я хочу, чтобы игроки получили удовольствие от завтрашней игры. Конечно, это не отменяет того, что они должны сражаться за каждый мяч. Если мы финишируем на пятом месте, считаю, это будет заслуженный результат по такому сезону», — приводит слова Плазы официальный сайт «Зенита».

Матч «Зенит»-«Астана» начнется в 18.00 на СИБУР Арене.