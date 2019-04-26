Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что может прибавить во всех аспектах. По словам Овечкина, это касается и действий при игре в обороне.

Даже в драке я могу стать лучше», — цитирует Овечкина Washington.

В прошедшем сезоне НХЛ 33-летний нападающий сыграл 81 матч в «регулярке», забросил 51 шайбу и сделал 38 голевых передач с показателем полезности «+7». В плей-офф Овечкин набрал 9 очков (4+5) с показателем полезности «–2» и набрал 9 (4+5).

«Вашингтон» не смог пробиться во второй раунд плей-офф, уступив в семи играх «Каролине». Овечкин вместе одноклубниками Кузнецовым и Орловым продолжит сезон на чемпионате мира — сыграет на чемпионате мира в Братиславе, который пройдет с 10 по 26 мая.