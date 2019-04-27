Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнс» с победы начал четвертьфинальную серию плей-офф Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Айлендерс«.

Матч состоялся в Нью-Йорке на «Барклейс-арене» и завершился с минимальным счетом 0:1. В основное воемя зрители не увидели заброшенных шайб. На пятой минуте первого овертайма победную шайбу в ворота «Айлендерс» отправил нападающий «Каролины» Джордан Стаал. Ассистировали ему Нино Нидеррайтер и Бретт Песке.

Россиянин Андрей Свечников, получивший травмы в драке с Александром Овечкиным в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли, участия в матче не принимал. Первой звездой матча стал вратарь «Харрикейнс» Петр Мразек, отразивший 31 бросок из 31.

Следующий матч серии пройдет в Нью-Йорке 28 апреля, начало в 22:00 по московскому времени.