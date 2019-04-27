Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» с победы стартовал в четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли против «Колорадо Эвеланш».

Матч прошел в г. Сан-Хосе на «Эс-Эй-Пи Арене» и завершился победой хозяев со счетом 5:2. По ходу встречи «Шаркс» отыгрывались дважды. Счет в матче открыли хоккеисты «Колорадо»: Габриэль Бурк забросил шайбу в ворота Филиппа Грубауэра. На этот выпад в первом периоде «Сан-Хосе» ответил шайбой Густава Нюквиста.

На 24 минуте «Колорадо» реализовал большинство и шайбу забросил Колин Уилсон. Однако вторая часть второго периода прошла под диктовку «Шаркс«. Практически подряд отличились Джо Торнтон, Кевин Лабанк и Бретт Бёрнс. На последней минуте матча Тимо Майер отправил шайбу в пустые ворота.

Следующий матч встречи состоится 29 апреля, в понедельник, начало игры в 2:00 по московскому времени.