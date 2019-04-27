Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой на играх в Пхёнчхане, побывала в Зале хоккейной славы. Он располагается в Торонто, в Канаде, где у Загитовой были съемки для рекламы.

Фотографии из Зала Загитова разместила в своем аккаунте в «Инстаграме». На фото Алина Загитова позирует рядом с Кубком Стэнли, главным трофеем Национальной хоккейной лиги, а также около стенда, посвященного легенде хоккея Уэйну Гретцки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🥅🏒 Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 26 Апр 2019 в 10:03 PDT

В подборке Алина Загитова выложила также и фото с табличкой об Олимпиаде 2018 года, на которой золото в хоккее выиграли Олимпийские атлеты из России.

Зал хоккейной славы, рассказывающий об истории европейского и американского хоккея, работает в Торонто с 1958 года.