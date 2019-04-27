Нападающий махачкалинского «Анжи» и юношеской сборной России Гамид Агаларов рассказал, как игроки справляются с финансовыми трудностями клуба и живут без зарплаты.

В интервью порталу «Известия» Агаларов заявил, что футболисты — это, в первую очередь, профессионалы. «Деньги – это, конечно, важно, но данный вопрос не должен нас касаться. Сейчас самое главное – делать себе имя, чтобы потом оно играло на тебя. И в конце сезона искать какие-то варианты получше и трудоустроиться в другие клубы», — рассказал 18-летний форвард «Анжи».

По словам Агаларова, РФС перечисляет некоторые суммы клубу за телевизионные права, так что совсем без денег футболисты не сидят, однако денег крайне мало. «Лично я живу с родителями. А многим игрокам, конечно, не хватает. У некоторых семьи и дети, которых нужно содержать», — заключил Агаларов.

Напомним, игрокам «Анжи» уже порядка восьми месяцев не выплачивают зарплату, не так давно из-за финансовых трудностей на матч с «Краснодаром» команда добиралась рейсовым самолетом и автобусом.