Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал вылет российских хоккеистов из Кубка Стэнли в преддверии чемпионата мира по хоккею. Слова экс-хоккеиста приводит портал Матч-ТВ.

Третьяк заявил, что испытывает двоякие чувства. «Мне хотелось, чтобы Овечкин повторил прошлогодний успех, снова взяв Кубок Стэнли. К сожалению, не получилось. Зато теперь есть возможность участвовать в чемпионате мира, причем приехать вместе с друзьями из «Кэпиталз», — заявил президент ФХР.

По словам Третьяка, для игроков НХЛ взять Кубок Стэнли — главная задача. «А теперь главная задача, если здоровье позволит, — выступать за национальную сборную. Это большая честь для каждого человека, который родился в России, где его научили играть в хоккей. Я не понимаю таких людей, которые не хотят играть за свою команду», — заключил бывший хоккеист.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталс» и «Питтсбург Пингвинз» вылетели в первом раунде Кубка Стэнли, после чего Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Евгения Малкина вызвали в сборную России.