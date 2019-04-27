Главный тренер хоккейного клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Роб Бриндамор рассказал, как проходит восстановление российского нападающего команды Андрея Свечникова. Слова Бриндамора приводит официальный сайт клуба.

По словам главного тренера, Свечников близок к возвращению. «Думаю, он уже поправился, но у нас не было тренировок, чтобы он смог почувствовать себя комфортно. Мы не будем ставить его в состав, пока он не почувствует себя комфортно», — уточнил Бриндамор.

Последний матч плей-офф НХЛ, в котором участвовал Свечников, был третий матч серии с «Вашингтоном». В той игре Свечников подрался с нападающим «Кэпиталс» Александром Овечкиным, и соотечественник отправил его в нокаут. Позднее появлялась информация, что у Андрея Свечникова может быть сотрясение мозга.